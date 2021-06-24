Muhtarlardan Başkan Gürbüz'e doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e doğum günü sürprizi yaptı.

Elbistan'a bağlı Kantarma Mahallesi'ne Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü davet eden Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ve muhtarlar Başkan Gürbüz'e doğum günü pastası keserek sürpriz yaptı. Mahalle muhtarlarının bu nezaketi ve sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan Başkan Gürbüz, muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Gürbüz, yaptığı değerlendirmede, “Dün Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanımız Hayri Kale beni arayarak Kantarma Mahallesi'ne davet etti ve mahallenin eksiklerini görüşmek istediğini söyledi. Bizlerde yerinde incelemek için bu sabah Kantarma Mahallemize gittik. Ancak yaklaşık 40 mahalle muhtarımız ve Başkanımız Hayri Kale'nin doğum günü sürprizi ile karşılaştık. Bugüne kadar aldığım en güzel doğum günü sürpriz oldu. 140 bin insanımızın sırtımıza yüklediği sorumluluk nedeni ile yoğun tempoyla çalışıyoruz. Açıkçası bu sürpriz bizlere çok büyük moral kaynağı oldu. Ben başta Başkanımız Hayri Kale olmak üzere tüm muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ise, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'ü mahallelerimizin her türlü sorunu için aradığımızda sağ olsun hemen mahallemize kadar gelip sorunu yerinde inceliyor. Bizlerde başkanımızı mahallemize davet ederek 40 mahalle muhtarımız ile doğum gününü kutladık. Başkanımıza bir ömür boyu sağlık ve mutluluk, çalışmalarında ise başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.