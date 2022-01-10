Muhtarlardan Ilıca Mahallesi'ne çıkarma

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi sınırlarında görev yapan 70 mahalle muhtarı Ilıca Mahallesi'ne çıkarma yaptı.

Kaplıca turizminin önemli merkezlerinden biri olan Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi'ni ziyaret eden 70 mahalle muhtarı, burada bilgi alışverişi ve istişare toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantı ve yapılan gezinin ardından açıklama yapan Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, “Pandemi dönemi başta olmak üzere, yoğun geçen bir yılın ardından üye muhtarlarımızla stres atmak, moral ve motivasyon için ilçemizde bulunan şifalı suyu, harika doğasıyla önemli bir turizm bölgemiz olan Ilıca bölgemizde buluşarak 70 muhtarımızla burada bir araya geldik. Herkes gönlünce eğlendi ve dinlenme imkanı buldu. Böyle bir turizm cennetimiz olduğu için ne kadar şükretsek az. Birlik ve beraberlik vurgusunun da ön plana çıktığı bu organizasyonda emeği geçen başta Avcılar Muhtarımız Abdurrahman Kayaalp olmak üzere emeği geçen ve katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim” dedi.