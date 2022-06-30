Mutfak Müzesi Dulkadiroğlu turizminin gözdesi oldu

Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü ön plana çıkarması amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mutfak Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mutfak Müzesi'nin turizme yaptığı katkıya dikkat çekerek, "Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla Mutfak Müzesi'ni restore ederek hizmete sunduk. Müze olarak faaliyet gösteren bu alanımıza çok büyük ilgi oldu. Yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlayan Mutfak Müzemize gösterilen ilgi bizleri de son derece memnun etmektedir. Kahramanmaraş'a gelen yerli ve yabancı turistler Mutfak Müzesi'ni görmeden gitmiyor. Bu noktada turizmin gelişmesi adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.