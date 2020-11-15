Müze lokanta

Kahramanmaraş'ta tarihi eşyaların sergilendiği lokanta adeta müzeyi andırıyor.

Onikişubat ilçesinde yer alan tarihi et lokantası 40 yıldır hizmet veriyor. Lokantada birbirinden farklı eski eşyalar sergileniyor. Küçük bir müzeyi andıran lokantada değirmen taşlarından tarihi taş plaklara, birbirinden farklı tespihlerden radyolara kadar yüzlerce eski eşya sergileniyor.

Lokanta ve içindeki eski eşyaların babasından kendisine miras kaldığını söyleyen Fatma Nur Turaç, “Burası yaklaşık 40 yıllık. Rahmetli babam bu lokantayı açıp, tarihi eşyalarla donattı. Burada eskiye dair aklınıza gelebilecek her şey mevcut. Burada eski plak, değirmen taşı ve silah gibi tüm eşyaları görebilirsiniz. Örneğin Selçuklu döneminden kaldığı söylenen taşlar mevcut. 70 yıllık tüfekler, hesap makinaları ve daktilolar var. Burası adeta bir müze gibi. Gelen müşterilerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden insanlar geliyor. Özellikle yaşlı insanlar burada huzur bulduklarını ve yemek bahanesiyle tarihi eserleri görmeye geliyorlar. Babam buraya çok emek verdi ve bizim için de kıymetli. Şu anda kardeşler olarak biz işletiyoruz ve elimizden geldiğince bu eserleri korumaya devam edeceğiz” dedi.