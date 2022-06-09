Müze ziyaretçilere piyano resitali

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından ‘Notalar tarihin sokaklarında dolaşıyor' sloganı ile Şehir Müzesi'ne gelen ziyaretçilere piyano resitali sunuldu.

Elbistan Bilim Sanat Merkezi'ndeki müzik atölyesinde eğitim gören öğrenciler, kentin tarihine tanıklık etmek için Şehir Müzesi'ne gelen ziyaretçileri piyano resitali ile karşıladı. Kaymakam Refiki Yasin Mert, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ile Şube Müdürleri Alparlsan Ceran ve Mehmet Yılmaz da Şehir Müzesi'ndeki bu piyano resitaline katıldı.

BİLSEM Müdürü Mehmet Turaç, Elbistan Şehir Müzesi'nin tarihi ambiyansını müzik ziyafeti ile farklılaştırmak istediklerini söyledi.

Turaç, kurumdaki müzik atölyesinde piyano kursuna katılan öğrencilerin, dünyaca ünlü eserleri çalarak ziyaretçileri karşıladığını belirtti.

Elbistan Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünsal da, tarihle sanatı bir araya getirdiklerini anlatarak ziyaretçilerin müzik eşliğinde gezi sunulduğunu belirtti.

Piyano başındaki öğrencilere performanslarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Refiki Mert, daha sonra müzede incelemede bulunarak kurum müdürü Hulusi Ünsal'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de, ilçenin ve bölgenin tarihinin canlı tanığı olan Şehir Müzesi'ni özellikle çocukların görmesini istediklerini hatırlatarak bu konuda ortak çalışma yürüttüklerine vurgu yaptı.