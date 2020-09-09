İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nadir görülen örümcek Kahramanmaraş'ta görüntülendi

Dünyada nadir görülen ‘Argiope Lobata’ örümceği Kahramanmaraş’ta iki fotoğraf sanatçısı tarafından görüntülendi.

Dünyada nadir görülen ‘Argiope Lobata' örümceği Kahramanmaraş'ta iki fotoğraf sanatçısı tarafından görüntülendi.


Türkiye'de iki türü olan örümceğin dünyada Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadığı öğrenilirken, Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Topluluğu (KAMFOD) üyelerinden Baki Özdoğan Suat Tüfenk tarafından Onikişubat ilçesi kırsalında fotoğraflandı.


Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülenen örümceğin üzerindeki desenler dikkat çekerken, örümceğin ölümcül olduğu da belirtildi.


İnsan vücudundaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine neden olan örümceğin zehrinin ise ‘nörodejeneratif' hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu öğrenildi.


Erkekleri 6, dişileri ise yaklaşık 25 milimetre civarında olan örümceğin gümüş, siyah ve beyaz renklerle dikkat çekiyor.


Cinsin diğer türleri gibi bu örümceğin de zikzak yaparak ağ yaptığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.