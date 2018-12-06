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NATO Kara Komutan Yardımcısı Ruggiero Kahramanmaraş'ta

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero Kahramanmaraş’a geldi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero Kahramanmaraş'a geldi.


NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero ve beraberindekiler, Gaziantep'ten karayoluyla Kahramanmaraş'a geldi. Korgeneral Paolo Ruggiero'un, NATO faaliyetleri kapsamında Gazi Kışlası'na konuşlandırılan İtalyan SAMP-T Hava Savunma Sistemlerinin faaliyetleri hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

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