İhlas Haber Ajansı

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Nehre düşen adam, yaşam mücadelesi veriyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri’ne düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 54 yaşındaki adam, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri'ne düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 54 yaşındaki adam, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.


Olay, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki R.H. adlı kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle Ceyhan Nehri'ne düştü. Nehrin buz gibi sularında çırpınan adamı gören vatandaşlar, hemen suya girdi. Talihsiz adam, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ambulansa aldıkları vatandaşa uzun süre müdahalede bulundu. Ambulansla, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.H.'nin, yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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