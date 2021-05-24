Kahramanmaraş'ta Ziraat Mühendisi Selçuk Kuşçu, nesli tükenmekte olan ‘turaç' kuşunu fotoğrafladı.

Ziraat Mühendisi Selçuk Kuşçu, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi civarında bir kuş türünü gördü. Anlık olarak iki kare fotoğrafını çekebilen Kuşçu, internette araştırdığında canlının nesli tükenmekte olan turaç kuşu olduğunu gördü.

Şimdiye kadar yaklaşık 30 kuş türünü fotoğrafladığını belirten Selçuk Kuşçu, “Göksun ilçesine bağlı Fındık ve Küçüksu mahallelerine yakın olan Adatepe Baraj Gölünde balıkçıl türlerinden gri balıkçıl, büyük ak balıkçıl ve küçük ak balıkçıl, kara leylek ve angıt (angut) kuşu ile doğada nadir görüntülenebilen ibibik (çavuş kuşu, hüthüt) ve yırtıcı canlılardan kızıl şahini görüntüledim. Son olarak ise yıllardır adını duyduğum ve birkaç defa arazide rastladığım turaç kuşunu görüntüledim. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi civarında kuş türlerini gözlemleyip fotoğraflarken, yol kenarındaki dikenlik alana doğru bir kuşun hareket ettiğini fark ettim ve anlık olarak iki kare ile onu görüntüleyebildim. O anda o kuşun turaç olduğunu anlayamadım. Sonra internette yaptığım aramada bunun erkek bir turaç kuşu olduğunu öğrendim ve o anda çok mutlu oldum. İnternette yaptığım araştırmalarda bu kuşun çok zeki olduğunu ve insanları gördüğü anda kıvrak bir şekilde gözden kaybolduğunu öğrendim” dedi.