Niğde UMKE ekiplerinden enkaz altındaki vatandaşa hayat eli

Niğde UMKE ekipleri Kahramanmaraş'ta enkazdan Duran Şeker'i 70. saatte kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kahramanmaraş'taki oturduğu binanın yıkılmasıyla göçük altında kalan Duran Şeker, Niğde'den gelen UMKE ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altındaki Şeker'e ulaşan ekipler; "Niğde'den seni buradan kurtarmak için geldim. Allah'ın izniyle birazdan seni çıkaracağım. Uyuma bekle” diyerek elini tuttu.

Enkazdan sağ çıkartılan Şeker, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.