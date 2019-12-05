İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.



Nurhak Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde etkisi artarak devam eden kar yağışı ve kuvvetle muhtemel buzlanma nedeniyle, ilçe genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 06.12.2019 Cuma tarihi için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli olmaları kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.