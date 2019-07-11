Nurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya aday

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde Kaymakam Cihat Koç'un girişimleri ile başlatılan lavanta bahçeleri projesinde 3 pilot bölgedeki deneme ekimleri yüzde 100 başarılı oldu.

Kaymakam Koç, ilçeyi ‘mor tarlalarla' süsleyecek proje ile ilgili olarak, “Bir hayalin peşindeyiz. İlk kısmını gerçekleştirdik” dedi.

Nurhak, tıpkı Isparta'da olduğu gibi ‘lavanta kokulu ilçe' olma yolunda ilerliyor. Turizme katkısı kadar da mor çiçeklerden elde edilen yağı ile de üreticisine ekonomik anlamda büyük gelir getiren lavantanın, Nurhak'taki deneme üretimleri başarılı sonuç verdi. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç'un girişimleri ile ilçenin farklı noktalarındaki 3 pilot bölgeye 3 bin kökten fazla lavanta ekimi yapıldı. Bin bir emekle bakılan lavantalarda çiçeklenme oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, çok yıllık bir bitki olan lavantanın, parfüm, ilaç, temizlik ürünleri sanayisi gibi pek çok sanayi sektöründe kullanıldığını belirterek, “İlçemiz tarımını geliştirmek ve çiftçilerimizle kârlılık oranı yüksek yeni ürün çeşitlerini buluşturmak amacıyla belirlediğimiz 3 girişimci çiftçimizle birlikte tıbbi aromatik bitkilerimizden olan lavantanın ekimini, geçtiğimiz nisan ayında 3 bin kök dikerek gerçekleştirdik. Pilot bölge olarak Ağcaşar ve Barış mahallelerimizi seçtiğimiz proje, yüzde 95 oranında devlet desteği ile hayata geçirildi. Damlama sulama sistemi ve gübre tankını da bu destek kapsamında aldık. Temmuz ayına geldiğimizde yüzde 100 çiçeklenme başarısı sağladık. Bir hayalin peşindeyiz. Ben hayalimin ilk kısmını yürekli katılımcılarımla gerçekleştirdim. Gerçeğe giden yolda artık iş biraz da sevgili Nurhaklılara düşüyor” dedi.

Lavanta tarlaları ile ilçeye hem ekonomik olarak hem de turizm anlamında katkı sunmak istediklerini kaydeden Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, “Lavanta yağındaki yüksek kârlılık oranının yanı sıra lavanta sıralarının arasına konulacak kovanlarla arıcılıkta da yan kol olarak ivme yakalamayı amaçlıyoruz. 1 dönüm lavantadan yaklaşık 10 litre lavanta yağı elde ediliyor. Ayrıca 1 dönümde 6-8 kilo lavanta balı üretiyor arılar. Projenin ikinci aşaması lavanta köyü oluşturmak ve ilçemize turist çekmek. Ülkemizin bazı yerlerinde olduğu gibi Nurhak'ta da lavanta bahçelerinin görsel çekiciliğinden istifade edip; ilçemizi fotoğrafçılık ve doğa turizminde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Nurhak'ta 100 dönüm büyüklükte lavanta bahçesi hedefini aşmayı umduklarını söyleyen Kaymakam Koç, “Çiçeklenmede gösterilen başarı diğer çiftçilerimizin de dikkatini çektiğinden bir sonraki yıl için hedefimiz olan 100 dönüm lavanta tarlasına ulaşacağımızı; belki de aşacağımızı düşünüyoruz. İlçemizin yazları kurak iklimi ve taşlı, eğimli toprak yapısı, fazla su istemeyen lavanta için oldukça müsait. İyi bakıldığında 15 ila 25 yıl ömrü olan lavanta fideleri, ekildikten 2 yıl sonra tam verimlilik dönemine erişiyor. İşin başında olmamıza rağmen çiftçilerimizle birlikte çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.