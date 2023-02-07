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Nurhak'ta iki çocuk ve anneleri enkaz altından sağ olarak çıkartıldı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 8-10 yaşlarında iki erkek çocuk ve anneleri enkaz altından sağ çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 8-10 yaşlarında iki erkek çocuk ve anneleri enkaz altından sağ çıkartıldı.


Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çöken binanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ahmet ve 8 yaşındaki Ertuğrul ile anneleri, Tokat'tan bölgeye giden AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan ilk çıkartılan Ahmet oldu. Enkazın aynı bölgesinden bir de kadın cesedi çıkartıldı. Enkazdan çıkartılan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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