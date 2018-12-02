Off-Road finalinde dereceye girenlere tören düzenlendi

Akdeniz Off-Road Kupası 3’üncü ayak final yarışları sonunda dereceye giren pilotlara tören düzenlendiKahramanmaraş’ta 2 gün süren yarışlar Kılavuzlu Mahallesi’ndeki zorlu arazide tamamlandı.
Akdeniz Off-Road Kupası 3'üncü ayak final yarışları sonunda dereceye giren pilotlara tören düzenlendi
Kahramanmaraş'ta 2 gün süren yarışlar Kılavuzlu Mahallesi'ndeki zorlu arazide tamamlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışlar sonunda dereye giren pilotlara ödül töreni yapıldı.
Yarışlarda, S-1'de Bora Köse, S-2'de Hüseyin Bişi, S-3'te Kemal Arıcan, S-4'te İtalyan Giuseppe Simone Agazzi birinci oldu. İtalyan pilot genel klasmanda da birinciliği göğüsledi.