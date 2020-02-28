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Oğlundan sonra babanın da cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı’nda babasıyla kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız cesedinin ardından babanın da cenazesine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı'nda babasıyla kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız cesedinin ardından babanın da cenazesine ulaşıldı.


Kahramanmaraş'a gelen Suriyeli Necip Ahmet Şireki (43), oğlu Beşar Şireki'yi de (12), yanına alıp balık tutmak için gittikleri Aksu Çayı'nda boğularak hayatını kaybetmişti. İtfaiye, polis dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda, Beşar Şireki'nin cesedine dün bulunurken baba Necip Ahmet Şireki'nin cansız bedenine bugün ulaşıldı.


Baba ve oğlunun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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