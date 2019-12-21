O?lunun kaza yapt???n? ??renen anne g?zya?lar?na bo?uldu

Kahramanmara?'ta meydana gelen trafik kazas?nda 4 ki?i yaraland?. O?lunun kazaya kar??t???n? ??renen anne kaza yerinde g?zya?lar?na bo?uldu.

Kaza, Oniki?ubat il?esi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvar?'nda meydana geldi. Celal ?. idaresindeki 01 ZV 370 plakal? otomobil, cadde ?zerinde seyir halindeyken bulvara giri? yapt?. O s?rada bulvar ?zerinde seyreden U?ur K. idaresindeki 34 PSR 46 plakal? otomobil ile ?arp??t?. Kazada Celal ?. (50), Ay?e ?. (40) Mehmet C. ?. (11) ve di?er otomobil s?r?c?s? U?ur K. yaraland?.

Sa?l?k ekiplerince ilk m?dahalesi yap?lan yaral?lar hastaneye kald?r?l?rken, yaral?lar?n sa?l?k durumlar?n? iyi oldu?u ??renildi. O?lunun kazaya kar??t???n? duyan anne M?zeyyen K. ve Ali R. K. ise kaza yerine geldi. Kaza yerinde g?zya?lar?na hakim olamayan anne M?zeyyen K'yi ?evredeki vatanda?lar sakinle?tirirken, bir trafik polisi ise su verdi.

Kaza sonras? trafi?e kapanan bulvar, ara?lar?n yol d??? edilmesiyle yeniden trafi?e a??ld?.