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Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 8 yaralı

Kahramanmaraş’ta öğrenci servisinin, buzdan dolayı kayarak halk otobüsüne çarpması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisinin, buzdan dolayı kayarak halk otobüsüne çarpması sonucu 8 öğrenci yaralandı.


Kaza, Dulkadiroğlu Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sütdelisi'nin kullandığı 46 S 0803 plakalı öğrenci servisi, Karacasu Mahallesi'nde asfaltta oluşan buzdan dolayı kayarak önündeki Abdullah Gül'ün kullandığı 46 BH 351 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 öğrenci 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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