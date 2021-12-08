Öğrenciler okullara kütüphane mobilyası üretiyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 37 okula, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından kütüphane mobilyası üretiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Elbistan'da 37 okula kütüphane kazandırılıyor. Kütüphanelerin 202 üniteden oluşan çeşitli modeldeki mobilyaları ise Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor. 10 öğrenci, 1 öğretmen ve teknisyenden oluşan kadro, döner sermaye kapsamındaki kütüphane mobilyalarını üretmek için harıl harıl çalışıyor. Öğrenciler, öğretmenleri ve teknisyenlerin yol göstericiliğinde, kırsal mahalleler başta olmak üzere 37 okuldaki öğrencilerin kütüphane ile buluşması için titizlikle ahşap parçalarını birleştiriyor. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde tamamlanan kütüphane donatım malzemeleri ise, okullara gönderilmek üzere bekletiliyor.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Kılıç, bu tür üretim çalışmalarını mesleki eğitimin en önemli parçalarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Eğitim içinde üretim modeliyle projeyi üstlendiklerini kaydeden Kılıç, 37 okulun kütüphane donatımının yapıldığının bilgisini verdi.

Döner sermaye kapsamındaki projenin, öğrencilerin aldıkları eğitimleri pratiğe geçirmedeki katkısının büyük olduğunu anlatan okul müdürü Hakan Kılıç, “Milli Eğitim Bakanlığınca sürdürülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında üretim yapıyoruz. Burada 10 öğrencimiz, 1 öğretmen ve 1 de teknisyen arkadaşımız yoğun bir tempoda çalışıyor. Öğrencilerimiz hem tecrübe kazanıyor hem de döner sermaye kapsamındaki bu üretimle birlikte harçlıklarını çıkarıyor. 202 üniteden oluşan kapsamlı bir çalışmayı üstlendik. En kısa sürede tamamlayıp proje dahilindeki okullara teslim edeceğiz” dedi.

Burada asıl amaçlarının sektörü en ince detaylarına kadar bilen, yetişmiş birer kalifiye eleman yetiştirmek olduğunun altını çizen Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Kılıç, “Öğrencilerimizin sektörde daha rahat iş bulması için teknik gelişmeleri de yakından takip ederek eğitim veriyoruz. Bu tür projeler de öğrencilerimizin ihtiyacı olan tecrübeyi kazanmaları açısından da önem arz ediyor. Atölyemizdeki teknik ve makine kapasitemizi, öğrencilerimizin azmi ile birleştirip yeni projelere de imza atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de, derslerde öğrendiklerini atölyede uygulama imkanı bulduklarını belirterek, “Mesleğimizin inceliklerini bu atölyede yaparak öğreniyoruz. Bu konuda öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz bizlere yol göstererek mesleğimizde iyi birer usta olmamız için çaba harcıyorlar. Ayrıca bu projeler, harçlıklarımızı da çıkarmamızı sağlıyor” şeklinde konuştular.