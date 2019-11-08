Öğrencilerden atık pil seferberliği

Kahramanmaraş'ta ilkokul birinci sınıf öğrencileri geri dönüşüme katkı amacıyla atık pil topluyor.

Onikişubat ilçesi Mimar Sinan İlkokulu 1 C sınıfında başlatılan proje ile öğrenciler, okul yönetici ve öğretmenlerinin destek verdiği projeyle yaklaşık 3 bin adet atık pil toplandı.

Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Abdülcabbar Uzun, atı pil toplamanın hem çevre temizliği hem de ekonomiye katkı sağlayacağını belirterek, “Öğrencilerimiz her haftanın başında ve sonunda periyodik olarak geri dönüşüme katkı amaçlı atık pil toplayarak okulda öğretmenlerine veriyorlar. Topladıkları pil nedeniyle biz de çocuklara ödüller veriyoruz" dedi.

Sınıf öğretmeni Erkan Ceyhan ise, “Birinci sınıfların ilk gününden itibaren çocuklarımıza atık pil toplama projelerine katılım sağlamaya çalışıyoruz. Çevre bilincinin gelişmesi küçük yaşlarda başlıyor ve biz de az çok demeden doğadaki atık pilleri topluyoruz ve bu şekilde de daha yaşanabilir bir çevre oluşturmayı umuyoruz. Bu tarz geri dönüşüm projelerimiz ise yıl boyu devam edecek” diye konuştu.