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Öğrencilerden polis haftası sürprizi

Kahramanmaraş’ta minik öğrenciler, hazırladıkları mektuplarla polislere sürpriz yaptılar.

Kahramanmaraş'ta minik öğrenciler, hazırladıkları mektuplarla polislere sürpriz yaptılar.


Yahya Kemal ilkokulu öğrencileri, Polis Haftası münasebetiyle polislere sürpriz hazırladılar.


İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nu Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz, Müdür Yardımcısı Fatma taş , Sınıf Öğretmeni Hülya Özkaracadağ ve minik öğrenciler makamında ziyaret ettiler.


Minik öğrenciler, yazmış oldukları mektupları polislere ilettiler.


Gerçekleştirilen ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ziyarette bulunan öğrencilere hediyeler vererek onları makamından uğurladı.

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