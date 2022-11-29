Öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

Kahramanmaraş'ta konumlandırılan mobil trafik eğitim tırında, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim veriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde modernize edilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile ülke genelinde eğitimler verilmeye başlandı. 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda olacak tırda ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor. Tırda, 1560 öğrenciye trafik eğitimi verilmesinin planlandığını ifade eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün göndermiş olduğu bu mobil eğitim aracı ile ilimizde öğrencilerimize dönük trafik bilincinin artırılması yönünde bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim İşbirliği Protokolü hazırlanmış, yapılan protokolle trafik kazaları ve kazalar sonucu ortaya çıkan ölüm ve yaralanmaların önlenmesi hedeflenmiştir. Tırımız ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Ağırlıklı olarak 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimize eğitimler vereceğiz. Yaya güvenliği ve sürücüler açıdan kuralların eğitimleri verilecek. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.