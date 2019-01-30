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Öğrencilerin Mutfak Müzesi merakı

Kahramanmaraş’ta yarıyıl tatilindeki öğrenciler, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Mutfak Müzesi’ne yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş'ta yarıyıl tatilindeki öğrenciler, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Mutfak Müzesi'ne yoğun ilgi gösterdi.


Dulkadiroğlu Belediyesi bünyesinde yer alan müze yarıyıl tatilindeki öğrencilerin adeta akınına uğradı.


Belediye Başkanı Necati Okay'da, müzeyi inşa ederken amaçlarının gelecek nesillere tarihi ve kültürel değerlerin aktarılması olduğunu söyledi. Başkan Okay, “Tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan eserleri ortaya koyarken, en büyük amacımız geleceğimiz olan gençlere bunları en doğru şekilde aktarmaktı. Bu amaçla yapmış olduğumuz Mutfak Müzemize gençlerin ilgisi bizleri son derece memnun etmektedir. Bu ilgi bizlerin amacına ulaştığını gösteriyor ve bu yöndeki hizmetler için adeta teşvik oluyor. Ben öğrencilerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum ve Mutfak Müzemiz gibi Somut Olmayan Müzemizi de gezmelerini tavsiye ediyorum” dedi.


Kahramanmaraş kültürünü ve tarihini Mutfak Müzesi'nde adeta yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, ilk fırsatta tekrar ziyaret etmek istediklerini belirtti.

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