Öğrencisi ve öğretmeni enkaz altından birlikte sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan Samet ve ziyaretine gittiği öğretmeni, arama kurtarma çalışmalarının ardından birlikte sağ olarak kurtarıldı.

6 Şubat sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ana sınıfı öğretmenliği okuyan Samet, depremden önce lise öğretmenini ziyaret etmek üzere Pazarcık'a geldi. Öğretmeninde istirahat eden Samet, tam o esnada depreme yakalandı. Bulundukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Samet ve öğretmeni için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. “Sesimi duyan var mı?” çağrılarına yanıt veren Samet ve öğretmeni için su borusu ile iletişim kanalı açıldı. Enkaz altında saniyelerle yarışan ekipler Samet ve öğretmeni ile arama kurtarma çalışmaları boyunca sohbet ederek onları teskin etti. Depremin 13. saatinden itibaren 13 saat boyunca devam eden çalışmaların sonunda Samet ve öğretmeni enkazın altından sağ olarak kurtarıldı.

Samet ve öğretmeninin enkaz altından kurtarılmasına yardımcı olan Yesevi Hareketi Derneği Genel Başkanı Mahmut Cömert, Samet ve öğretmeninin kurtarılma anını İHA muhabirine şöyle anlattı:

“Depremin ilk gününde Kayseri'den yola çıkarak Pazarcık'a intikal ettik. Birkaç enkazı dolaştıktan sonra bir yerden ses alındığıyla ilgili ihbarın üzerine AFAD yetkilileri ile enkaza ulaştık. Enkazda iki kişinin canlı halde bulunduğunu tespit ettik. Bir su borusu marifetiyle iletişim kanalı kurup enkaz altındakilerle o şekilde iletişim kurduk. Onların nerede bulunduklarını tespit ettikten sonra yaklaşık 2 metre yukarıdan itibaren delikler kazdık. O deliklerle koridor oluşturarak canlılara ulaşmaya çalıştık. Bu esnada alınacak her karar, uygulanacak her şey canlıya zarar vereceği için çok ince bir çalışma ile yürütüldü. En son tam bulundukları yeri ışıkla tespit ettik ve nasıl bir konumda olduklarını öğrendik. Çok küçük bir yaşam alanında, kanepenin dibindelerdi. İki kişiden biri ana sınıfı öğretmenliğinden yeni mezun olmuş bir kişi diğeri de onun liseden öğretmeni. Deprem o öğrencinin, öğretmenini ziyaret ettiği esnada meydana gelmiş. Bu iki kardeşimizin bulundukları yatış pozisyonunu tespit ederek sağlıklı bir şekilde AFAD personeli ve özel harekatçılarla beraber canlılarımızı kurtardık. Bu esnada soru borusu ile yaptığımız iletişimde Samet ile inanılmaz diyaloglar geçti. Enkaz altındaki bir kişinin değişken psikolojisini çok net bir şekilde yaşadım. 13 saatin sonunda sağ salim ve Samet'i ve öğretmenini çıkardık. İnanılmaz bir mutluluk.”