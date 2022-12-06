Öğretmen ve öğrenciler kendi 3 boyutlu yazıcılarını yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir lisede öğretmen ve öğrenciler, kendi 3 boyutlu yazıcılarını piyasa fiyatının 3'te birine yaptı.

Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde 3 boyutlu yazıcı projesi hayata geçirildi. Yazıcının, elektronik, metal ve plastik parçaları ayrı ayrı satın alındı. Bilişim Teknolojileri Bölümü alan şefi Mustafa Elmalı'nın yönlendirdiği öğrenciler, parçaları büyük bir titizlikle birleştirdi. Yazıcının elektronik aksamı her aşamadan sonra test edildi. Uzun süren çalışmanın sonucunda piyasa fiyatının 3'te 1'ine üretilen 3 boyutlu yazıcı, plastiği dönüştürmek için hazır hale geldi.

Okul müdürü Faruk Doğan, kendi imkanları ile yaptıkları 3 boyutlu yazıcı ile dron parçasından engeli bulunan öğrencilerin ihtiyacı olan sayısız materyali üretebileceklerini söyledi.

Doğan, piyasanın çok altında maliyetle üretilen 3 boyutlu yazıcının, bilişim teknolojileri bölümünde eğitim gören öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunmasının yanında döner sermaye ile okula gelir getirecek projelerde kullanılabileceğini kaydetti.

Bilişim teknolojileri bölümü öğrencilerinin, bu tür teknolojilere ulaşmalarında her türlü imkanı değerlendirmek istediklerini aktaran okul müdürü Faruk Doğan, “3 boyutlu yazıcı projemizde alan şefimiz Mustafa Elmalı ve öğrencilerimiz aktif şekilde yer aldı. Öğrencilerimiz bu süreçte hem 3 boyutlu yazıcının yapım aşamalarını hem de bu alanın incelikleri ile ilgili bilgi sahibi oldu. Her bir parçasını özenle birleştirerek kendi emekleriyle bu teknolojiyi okulumuza kazandırdılar. Sadece parça gideri olarak bir maliyetimiz oldu. Geri kalan tüm aşamaları da kendimiz üstlenerek piyasada yüksek fiyatlarda satılan 3D yazıcı makinesini çok daha uygun bir şekilde ürettik” dedi.

Deneme üretimlerine başladıklarını dile getiren Doğan, “Bu üretimde önceliğimiz eğitim materyalleri olacak. Yine okulumuzun hayata geçireceği dron projemiz var. Birçok kritik parçayı mecburen satın aldık ancak üretilebilir olanları da 3 boyutlu yazıcımızda kendimiz yapacağız. Yine döner sermaye çerçevesinde çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu plastik parçaları da üretme imkanımız var. 3 boyutlu yazıcı projemizle de yarışta yer alacağız .Alan şefimiz Mustafa Elmalı ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu bizim için bir adımdı. Buradan edindiğimiz deneyimle daha da geniş üretim yapabilecek teknolojileri okulumuza kazandıracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.