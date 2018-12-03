Öğretmenler engelli öğrencilerle klip çekti

Kahramanmaraş'ta engellilerin eğitim gördüğü okulda öğretmenler ve öğrenciler klip hazırladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 3 Kasım Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Melek Çocuklar ve Aileler Yaşam Derneği'nce okul öğretmen ve öğrencilerin katıldığı ‘Beni Fark Et Yeter' isimli klip hazırlandı.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerinde çekimleri yapılan klipte, 25 öğretmen ve 5 özel öğrenci iki türkü seslendirdi.

Amaçlarının öğrencilerinin dil gelişimine katkı sunmak olduğunu söyleyen okul müdürü Sinan Coşkun, “Müzik, çocukların dil gelişimi için çok önemli. Bizim koromuz var ve 20 öğretmenden oluşmakta. Bu koro ile kent geneli konserler veriyoruz. Öğrencilerimizin müziği çok sevdiklerini gördük. Çocuklarımızın öz güven kazandıklarını, sorumluluk aldıklarını, sosyalleşip dil gelişimine katkıda bulunduklarını gördük. Yani müzik çocuklarımıza bir nevi terapi oldu. Bunun için de Türkiye geneli bir farklılık oluşturma adına klip çektik. Bu klipte de 25 öğretmen ve 5 öğrencimiz yer aldı. Özel çocuklarımıza sorumluluk verdiğine birçok şeyi başaracaklarını gördük” diye konuştu.

Engelliler adına toplumda farklılık oluşsun diye okul korosu ile klip hazırladıklarını dile getiren okulun müzik öğretmeni Beyhan Kaya, “Bizim öğrencilerimiz fiziksel, ruhsal birçok engelle karşılaşıyorlar. Bizim amacımızda onların engellerini değil başarılarını göstermek. Seslerinin daha cesaretli çıkması ve yeteneklerini sergilemeleri için, bir koro kurduk ve öğretmenlerimizden de destek istedik. Farklılık olsun diye bu koromuz ile klip çekimi yaptık. 2 tane güzel türkümüz var klipte. Öğretmen ve öğrencilerimiz ile farklı farklı yerlerini söyleyerek seslendirdik” dedi.

Okul müdür yardımcısı Filiz Avcı Dişçeken ise, “Klipte yer almak ve öğrencilerle birlikte yer almak çok büyük mutluluk” diye konuştu.

Ramazan Türkkaya isimli öğrenci ise, “Müzik öğrendik, çok mutlu olduk öğretmenlerimizin sayesinde ben de inanarak ve cesaretimi toplayarak türkü söyledik” dedi.