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Oğuz Yılmaz, Kahramanmaraş'ta konser verdi

Ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz, Kahramanmaraş’ta bir firmanın yıl dönümü etkinliklerine katılarak konser verdi.

Ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz, Kahramanmaraş'ta bir firmanın yıl dönümü etkinliklerine katılarak konser verdi.



Kahramanmaraş'ta birinci yıl dönümünü kutlayan bir firmanın etkinliklerine katılan Oğuz Yılmaz, firma önünde kurulan sahneye çıktı. Etkinlikler kapsamında bir yandan şarkılarını söyleyen Yılmaz, diğer yandan firmanın çekilişini de yaparak, kutudan çektiği şanslı isimleri firma tarafından verilen hediyelerle buluşturdu. Yılmaz'ın konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çekiliş aralarında sahneye çıkan hayranlarını kırmayan sanatçı, onlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Konserin bir bölümünde ise Yılmaz, sahneye çıkan çocuklarla oynayarak şarkılarını söyledi. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından program sona erdi.

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