Okay: "Dulkadiroğlu'nu birlikte inşa ve ihya ediyoruz"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yıl sonu değerlendirme toplantıları çerçevesinde merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Geride kalan bir yıllık süreci ve projelerini anlatan Başkan Okay, bu süreçte omuz omuza çalıştıkları mahalle muhtarlarına da ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ortaya koydukları projeleri sıralayan Başkan Okay, bu projelerle Dulkadiroğlu'nu modern temeller üzerine inşa ettiklerini ifade etti. Bu inşa ve ihyada muhtarların payının büyük olduğunu belirten Başkan Okay, şunları söyledi:

“Mesai arkadaşı olarak gördüğümüz kıymetli muhtarlarımızla bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Birçok proje ve çalışmayla inşa ve ihya ettiğimiz ilçemizin gelişiminde ve değişiminde onların da payı çok büyüktür. Bugün burada geride bıraktığımız yılı değerlendirirken, geleceğimizin de daha iyi ve güzel olacağının altını çizmek istiyorum. Dulkadiroğlu değiştirmek, dönüştürmek ve daha güzel bir yarına taşımak adına 8 yıldır yoğun bir çaba harcıyoruz. Hamdolsun, bugün geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz amaca ulaşmış bulunmaktayız. Daha iyi ve güzel işler yapabilme adına da gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Son yıllarda pandemi ve ona bağlı olarak küresel ekonomideki sarsılmalar bizleri de etkiledi. Devletimizin gücü, milletimizin iradesiyle bu sorunları da aşmayı başardık. İnşallah devletimizin ortaya koymuş olduğu 2023 vizyonu çerçevesinde yeni yılımız daha güzel ve verimli olacaktır” ifadesini kullandı.

Başkan Okay, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran çalışmalara önem verdiklerini hatırlatarak, "Tarihi ve Kültürel değerlerimizi gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarma adına birçok çalışma yaptık. Özellikle bu değerlerimizi turizme kazandırma adına restorasyon ve dönüşüm projelerine imza attık. Bugün geldiğimiz noktada bu restorasyon ve dönüşüm projelerinin çok başarılı olduğunu görmekteyiz. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği, bu ziyaretlerinden de keyif alabileceği mekanları oluşturduk. Bu noktadaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Kahramanmaraş'ın saklı kalmış tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı sürdüreceğiz” dedi.

İlçenin dört bir yanına sosyal tesisler inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Okay, “Çok amaçlı olarak planladığımız toplamda 34 sosyal tesisimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Bu noktada vatandaşlarımızın yoğun bir talebi söz konusuydu. Hamdolsun, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimize bir sosyal tesis kazandırdık. Yeni sosyal tesisler için de yoğun bir çalışma yapmaktayız” dedi.