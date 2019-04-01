Okay: “Dulkadiroğlu'nu dönüştürmeye devam edeceğiz”

Kesin olmayan sonuçlara göre Dulkadiroğlu İlçesi belediye başkanlığını kazanan Okay, vatandaşlar tarafından 5 yıllığına göreve getirildiğini ve bu sorumluluğun üstesinden geleceklerini söyledi. Türkiye'nin yarın çok farklı bir sabaha uyanacağını söyleyen Okay, “Hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz, bize ağır bir sorumluluk yüklediler önümüzdeki 5 yıl için. İnşallah gecemizi gündüzümüze katarak bu sorumluluğun üstesinden geleceğiz. Dulkadiroğlu ilçemizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu seçim sürecinde herkese teşekkür ediyoruz. Bu seçim sürecinde ilçemizi karış karış gezdik hemşehrilerimize yaptıklarımız ve yapacaklarımızı anlattık. Bize yoğun ilgi gösterdi hemşehrilerimiz. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. İnşallah yarın sabah çok farklı bir Türkiye sabahı ile uyanacağız. Önümüzdeki 5 yıllık sürede ilçemizi dönüştürmeye ve değiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Şehrimize gece gündüz hizmet edeceğiz'

Yeni seçilen belediye başkanlarının destekçisi olacaklarını ve yapacakları çalışmaların da takipçisi olacaklarını söyleyen AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise, “Elhamdülillah, her seçimde olduğu gibi ve bu seçimde de AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na en güzel şekilde desteği verdiler. Kesin olmayan sonuçlara göre Nurhak ilçemiz hariç büyükşehir belediyemiz Cumhur İttifakı'mızın zaferiyle taçlandı. İnşallah budan sonraki süreçte belediye başkanlarımız, meclis üyelerle birlikte çok güzel çalışmalar yapacaklar. Projelerini anlattılar ve o projeler hayata geçirecekler. Bizler ise onların hem destekçisi, hem de takipçisi olacağız. Şehrimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.