Öksüz, Anadolu'nun en etkili 11 iş insanından biri seçildi

Kipaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı sıralamasında 11'inciliğe yükseldi.

Ulusal ve uluslararası yayın yapan Busıness Life ekonomi dergisinin 2018 yılında yaptığı araştırmada Türk iş dünyasına yön veren Türkiye'nin en etkin 50 iş insanından biri seçilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, başarısını sürdürerek Ekonomist Dergisinin “Anadolu'nun en etkili 50 iş insanı” araştırmasının 2019 listesinde de yer aldı.

Bu yıl 7'incisini düzenleyen Ekonomist Dergisi, iş dünyasının Anadolu'dan çıkan liderlerini sıraladığı “Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasının 2019 sonuçlarını açıkladı. Dergi, “Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasında İstanbul, Ankara ve İzmir haricindeki kentlerde iş insanlarının ekonomik faaliyetleri, istihdamları, ciroları ile iş dünyasındaki etkilerinin yanı sıra sosyal çabaları ve sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetlerini de araştırıp ilk 50'yi belirledi.

2019 listesinde KİPAŞ ailesinden iki isim var

2017 yılındaki listede 12'inci sırada bulunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz'ün, 2019 araştırmasında 11'inci sıraya yükseldiği listeye Kipaş ailesinden bir isim daha girdi. 20 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimle genel kurulda İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı seçilen, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öksüz ilk defa girdiği listede 19'uncu sırada yer aldı. Tekstilden konfeksiyona, çimentodan enerjiye, kâğıttan tarıma ve eğitime uzanan sektörlere yaptığı yatırımlarıyla Türkiye ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olan Kipaş Holding, Türkiye geneli ve Anadolu'da yapılan araştırmalarda listelerin ilk sıralarında bulunmaya devam etti. Türk iş dünyasına yön veren ilk 20 isim arasında bulunan Hanefi Öksüz ve Ahmet Öksüz'ün bu başarısı Kahramanmaraş'ta da yankı uyandırdı. Kahramanmaraş'tan doğan Kipaş Holding bu başarısıyla bir kez daha kentin gururu oldu.