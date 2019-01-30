Öksüz: “Patron değil lider olacaksınız”

Finans sektörünün temsilcilerinin katıldığı meclis toplantısında konuşan Öksüz, Kahramanmaraş'ın dünya çapında önemli bir şirketinin olmadığını belirtti. Birçok şirketin babadan sonra oğulları tarafından devam ettiğini ve onların da şirketi çöküntüye uğrattığını söyleyen Öksüz, “Şirketler kuruluyor, başarılı bir iki kişi götürüyor, onlar kendilerini hiç ölmeyecekmiş gibi görüyorlar, ikinci nesil de cam fanusta yetişiyor. Hak yerine gelince, işle hiç alakası olmayan yeni nesil işin başına geçiyor ve bunu kabuk değişimi olarak görmemek lazım. Bu, şirketler için bir deprem. Patron değil lider olacaksınız bu çok önemli. Eğer kurucu liderse, bir başarısı var zaten şirketi oraya getirmiş. Ama ondan sonra babadan kalan bir şeyin piyango çıkmış gibi başına konduğunda patronluk yapmaya geldiğinde o şirket çöküyor” dedi.