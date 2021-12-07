Okul bahçesinde bulunan mozaikle ilgili çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eski tarihlere ait mozaiğin bulunduğu okul bahçesinde Müzeler Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçeye bağlı Efsusturan Mahallesi eski Afşinbey İlkokulunun bahçesindeki alanın zemininde var olduğu bilinen bir mozaikle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü kontrolünde çalışmaların yapıldığı alanı ziyaret eden Başkan Güven, Müze Müdürü Safinaz Acıpayam'dan bilgi aldı.

Bölgenin sit alanı ilan edilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin'in değerlerine sahip çıktığımız bugünlerde böyle bir mozaiğin de kamuya kazandırılması bizler için çok değerliydi. Bununla ilgili, belediye ve Meclis olarak arkadaşlarımızla birlikte gerekli hassasiyeti gösterdik. Bu alanın sit alanı ilan edilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Müzeler Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili gerekli arkeolojik çalışmaları tamamladı. Bizler, tarihine sahip çıkan insanlar olarak gelip geçici olduğumuz bu koltuklarda, iz bırakan geçmişten gelen bu tip değerlerin halka kazandırılması konusunda gerekli gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.