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Okul çatısında tehlikeli çalışma

Kahramanmaraş’ta 5 katlı bir okulun çatısındaki işçiler, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştı.

Kahramanmaraş'ta 5 katlı bir okulun çatısındaki işçiler, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştı.


Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesinde bir okulun çatısında çalışan 2 işçiden birisi kendisini halatla bağlayıp tadilat yaptı. İşçilerden biri diğerinden aldığı harcı mala yardımıyla okulun çatı kısmını onarmaya çalıştı. 5 katlı okulun çatısında çalışan işçiler olası kazaya adeta davetiye çıkardı. İşçiler tadilatı kazasız atlattıktan sonra çatıdan indi.


Güvenliksiz yapılan çalışmayı gören çevredeki vatandaşlar da işçileri hayretle izledi.

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