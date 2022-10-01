Okul temeline altın gömüldü iddiası yetkilileri alarma geçirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 32 sene önce hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okulun temeline poşetle altın gömüldüğü iddiası yetkilileri alarma geçirdi.

1990 yılında ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde Ali Tekinsoy adlı hayırsever bir vatandaş kendi adını taşıyan okul yaptırdı. Çeyrek asırdan fazla bir süre öğrencilere eğitim yuvası olan okul binasıyla ilgili yapılan testler sonucu yapının depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Bu durum üzerine, binanın yıkım kararı çıktı. Karar doğrultusunda yıkımı tamamlanan binayla ilgili, o dönem inşaatta çalışan bir işçi tarafından temelinde poşet dolusu altın olduğu iddiası ortaya atıldı. Okulu yaptıran hayırsever Ali Tekinsoy'un, bina temeli atılırken su basmanı kısmına poşetle altın bıraktığını iddia eden Fatih Acaroğlu adlı çalışan Elbistan Kaymakamlığına başvurdu. Acaroğlu'nun bu başvurusu üzerine iddiaların araştırılması için Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü nezaretinde kazı çalışması başlatıldı.

İş makinesi yardımıyla tonlarca ağırlıktaki beton kırılarak ufak parçalara dönüştürüldü. Daha sonra bu parçalar tek tek incelendi. Çalışmalar esnasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. 2 gün süren hummalı çalışmanın ardından gömüldüğü iddia edilen altınlar bulunamadı. Okul temelinde altın olduğu iddiasını ortaya atan işçi Fatih Acaroğlu'nun kardeşi Hasan Acaroğlu da arama çalışmalarını takip etti.

O dönemde okulun kaba inşaatını yaptıklarını anlatan Acaroğlu, kardeşinin altın bırakıldığını gördüğü yönünde kendisine bilgi verdiğini söyledi. Acaroğlu, “1989 yılında bu okulun inşaatını yapmak üzere biz işe başladık. Biz kaba inşaatını yaptık buranın. Okulu yaptıran kişinin inşaat temeline sayısını bilmemekle beraber bir miktar altın bıraktığını kardeşim görmüş. İnşaatın bu bölümüne bırakmış. Poşete ve beze sarıp atmış. Kardeşim müze müdürlüğüne dilekçe yazdı. Şu an onu arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da merakla izledi.