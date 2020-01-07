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Okulda yangın paniği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulu’nun çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.


Alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle Göksun Meslek Yüksekokulu binasında bacanın çatıya düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıdaki dumanın fark edilmesi üzerine okuldaki yaklaşık 400 öğrenci tahliye edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


Okulun çatısında maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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