İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulda yerli milli ürün sergisi

Kahramanmaraş’ta özel bir eğitim kurumunda yerli ve milli ürünler sergisi açıldı.

Kahramanmaraş'ta özel bir eğitim kurumunda yerli ve milli ürünler sergisi açıldı.


Onikişubat ilçesinde eğitim veren özel bir okulun koridorunda, Türkiye'de üretilen yerli ve milli ürünler sergileniyor. Sergide, ev eşyalarından mutfak eşyalarına, giyimden teknoloji malzemelerine kadar birçok ürün bulunuyor.


Öğrencilere yerli ve lmilli ürünleri tanıttıklarını söyleyen okul müdürü Ruşen Bozdoğan, "Türkiye dünyanın 18. büyük ekonomisinde sahipken hala bütçe açıkları veriyoruz. Tek çare üretim ve ihracat. Türkiye'ye mal olmuş ürünlerimizi çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz" dedi.


Asude Bilgiç isimli öğrenci ise, “Türkiye'nin sadece tarım ürünleri olarak değil sanayi olarakta geliştiğini bu sergiyle görüyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.