İhlas Haber Ajansı

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Okulun kapalı spor salonunda çıkan yangın korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir okulun kapalı spor salonunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta bir okulun kapalı spor salonunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nin kapalı spor salonunda yangın çıktı. Okuldan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti.


Spor salonunda parke çalışması nedeniyle bulunan silim makinesinden çıktığı tespit edilen yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, alanda maddi hasar meydana geldi.


Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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