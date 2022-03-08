İhlas Haber Ajansı

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Olayların çıktığı amatör küme maçı yarıda kaldı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 1.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 1. Amatör Lig A Grubu'nda Afşin Belediyespor ile Helete Demirspor arasına oynanan mücadele çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.


Kahramanmaraş Uğur Nihat Bozdağ 1. Amatör Lig A Grubu 14. haftasında 34 puanda bulunan lig ikincisi Afşin Belediyespor, 39 puanla lider Helete Demirspor'u ağırladı. Afşin Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Helete'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarının sonlarında ise Helete Demirspor, Afşin Belediyespor karşısında 2-0 üstünlüğü yakaladı.


Helete Demirspor'un gollerini Ahmet Ak attı. Konuk ekipte de Enes Besnili ve Ahmet Ak kırmızı kart gördü.


Müsabakanın son 2 dakikası oynanırken, çıkan kırmızı kart sonrasında saha bir anda karıştı. Taraftarların da sahaya inmesiyle maç yarıda kaldı.


Daha sonra mücadelenin ertelendiği açıklandı.

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