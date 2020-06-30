On bin yıllık siyez buğdayı, Ekinözü'nde ilk kez ekildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Anadolu'da 10 bin yıllık tarihe sahip olan ve genetiği değişmeden bugüne kadar ulaşan ata yadigarı siyez buğdayı, 2 çiftçi tarafından ilk kez ekildi.

Bazı kaynaklara göre 12 bin yıl, bazılarına göre de 10 bin yıl önce ekildiği düşünülen buğday çeşidi olan siyez, bugün kullandığımız modern buğdayın atası olarak kabul ediliyor. 10 bin yıl önceki genetiği değişmeden günümüze kadar ulaşan siyez buğdayının, başta mide ve sindirim sistemi olmak üzere insan sağlığı üzerinde birçok önemli faydasının olduğu uzmanlarca kabul ediliyor.

Elbistan ve Afşin bölgesinde yapılan ekimlerden verim elde edilmesi üzerine Ekinözü'nde çiftçilik yapan Halil Kuyucu ve İsmail Çiftçi, 60 dekarlık tarlaya siyez buğdayı ekti. Hasat olgunluğuna yaklaşan siyez buğdaylarını yerine görmek isteyen Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, tarlalarda incelemelerde bulundu. Kaymakam Tabur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Demirci ile birlikte tarlayı gezdi ve çiftçilerden bilgiler aldı.

İnceleme sonrasında değerlendirme yapan Kaymakam Talat Tabur, ülkemizde yöresel ismi siyez olan einkorn buğdayının, ticari üretimi yapılan diğer buğday türlerine göre, protein, mineral madde miktarı açısından önemli üstünlüğe sahip olduğunu belirtti.

Kaymakam Tabur, “Anadolu topraklarına adaptasyonunu tamamlamış tohumumuz, sadece genetik yapısının değişmemiş olmasından, ya da sağlık açısından daha avantajlı olmasından değil, bizim sahip çıkmamız gereken bir tohum olması yönüyle de önemli” dedi.

Ekinözü'nde ilk kez yetiştirilen bu buğdayın protein miktarı ve kalitesi nedeniyle ekmek yapımı için önem arz ettiğini vurgulayan Kaymakam Tabur, “Siyez buğdayının yüksek protein içeriğinin yanı sıra; özellikle kalsiyum, manganez, sülfür, çinko, demir, bakır ve selenyum gibi mineral madde içeriği, modern buğday türlerinden daha fazladır. İlçemiz için çok önemli bir gen kaynağı olan siyez buğdayı, bugüne kadar ülkemizde üzerinde herhangi bir çeşit seleksiyon çalışması yapılmadığından hali hazırda tescilli bir çeşidi bulunmamaktadır. İlçemiz çiftçilerinden Halil Kuyucu ve İsmail Çifçi'nin girişimi ile toplamda 60 dekarlık alanda siyez buğdayı ekildi. Kendilerine bu alanda öncü oldukları için teşekkür ediyoruz. Tarlada görme imkanımız oldu. Siyez buğdayının, hasadı önümüzdeki ay içerisinde yapılacak. Çiftçilerimiz, ekimini yapmış olduğu siyez buğdayının bölgemize has, tescilli bir çeşidinin oluşturulabilmesi için ülkemizdeki tarla bitkileri enstitülerinin konuya duyarlılığını bekliyorlar. Bol ve bereketli bir ürün almalarını diliyoruz. Bu yıl ekilen siyez buğdayından yeterli verim alınması halinde önümüzdeki dönemde ekim alanının artacağına ve ilçemize büyük katkı sunacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.