Onikişubat Belediyesi'nden öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Suzan-Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Aile, Çocuk El Ele Birlikte Telafi Eğitimine sloganı ile açtığı kursları bitiren öğrenci ve velileri için sertifika programında hediye Kuran-ı Kerim takdim etti.

Sertifika programına katılan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, çocukların ülkenin geleceği olduğuna dikkat çekerek, “Bizim geleceğimiz burada oturan çocuklarımız. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğin Türkiye'si o kadar güçlü olacak. O yüzden insana yapılan yatırımdan daha değerli bir yatırım yoktur. Buraya gelerek hem kendilerini yetiştiren hem geleceğimize katkıda bulunan öğrencilerimizi ve velilerimizi kocaman alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Bu programlar sayesinde milletimizi iyi yetiştirerek toplumumuzu daha sağlam temeller üzerine kuracağız. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Hanefi Mahçiçek de, “Onikişubat Belediyesi olarak fiziki çalışmalarımızın önünde eğitim çalışmalarımız olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Yolu, kaldırımı elbette yaparız ama bu ülkenin geleceğini oluşturan gençlerin eğitimleri çok daha önemli bizim için. Bu bağlamda çok ciddi emeklerimiz ve gayretlerimiz var.

Bir taraftan yurtlarıyla beraber okullar yaparken diğer taraftan öğrencilerimizin okumaları için 70-80 bin kitap alıyoruz. İlkokul 2. sınıftan itibaren seviyelerine göre kitapları sadece Onikişubat'ın okullarında değil Kahramanmaraş'ın tüm okullarında dağıtıyoruz. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız var. Yarın itibariyle üniversite hazırlık kurslarımızın kayıtları başlıyor. Tüm kitapları testleri tarafımızdan karşılanıyor. Çevrenizde üniversiteye hazırlanacak gençlerimizi yönlendirebilirsiniz. Buradaki kurslara gelerek vakitlerini en iyi şekilde geçiren öğrenci ve velilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı, mutlu hayatlar temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise, okumayı teşvik eden bir inancın mensupları olduğumuzu belirterek, “İlk emri oku diyen, okumaya teşvik eden bir dinin ve medeniyetin temsilcisiyiz. Bu medeniyetin temsilcisi olarak da bu medeniyetin devam edebilmesi açısından eğitim-öğretim en önemli faaliyetimiz. Her bir velimizi ve öğrencimizi tek tek tebrik ediyorum. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve bilhassa öğretmenlerimize verdiği destekten dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kursiyer velilerden Kübra Şirin ise “Ben el sanatları kursuna giderken oğlum kuran kursuna devam etti. Güzel ve dolu dolu bir yaz tatili geçirdik. Hocalarıma, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze ve Onikişubat Belediyemize teşekkür ediyorum bizlere bu imkânı sunduğu için” dedi.