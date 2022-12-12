Onikişubat Belediyesinden öğrencilere sıcak çorba, simit ve çay ikramı

Kahramanmaraş'ta eğitim-öğretim yılı boyunca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi civarında oluşturulan İkram Noktası ile sabahları öğrencilere sıcak çorba, simit ve çay ikram edilecek.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in talimatlarıyla başlatılan proje çerçevesinde eğitim-öğretim yılı boyunca üniversite civarında oluşturulan İkram Noktası'nda öğrencilere her sabah çorba, simit ve çay ikramı yapılacak.

Sohbet ettiği öğrencilere kendi elleriyle çorba, simit ve çay ikram eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Gerçekten öğrencilerimizle uzun süreden beri eksikliğini hissettiğimiz bir konu vardı, onlara kahvaltı noktasında destek vermek istiyorduk. Üniversitemize yakın bir noktada oluşturduğumuz ikram noktasıyla bu eksikliğimizi giderdik İnşallah. Sabah 8 ile 10 saatleri arasında öğrencilerimize, çorba, simit ve çay ikramımız olacak. Bunu da tüm eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek. Bu kabil noktaların sayısını artırıp, daha fonksiyonlu hale getirerek öğrencilerimizle beraber olmamız lazım. Üniversitemiz civarında bir kütüphane veya kültür evi gibi öğrencilerimizin istifade edebileceği, ders çalışacağı ve teknolojik donanımlardan faydalanacakları bir alan da oluşturacağız. Bizim sıkıntımız buralarda yer bulmaktı, aslında yer bulsak bunların tümünü yapmıştık. Çalışmalarımız devam ediyor, inşallah o projemizi de öğrencilerimizin ayağına getireceğiz. Bizlerle bugün beraber olan İl Gençlik Kolları Başkanımız, Onikişubat İlçe Başkanımız, teşkilatımızın mensupları ve öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizi sabahları ikram noktamıza davet ediyorum. Hepsine hayatlarında daimi başarılar diliyorum” dedi.

Onikişubat Belediyesi'nin sıcak çorba, simit ve çay ikramı, eğitim öğretim yılı boyunca hafta içi her sabah 8 ile 10 saatleri arasında devam edecek.

Özellikle sabah saatlerinde ikram edilen çorba, simit ve çaydan alan öğrenciler, yapılan ikramın kendileri için çok yararlı olduğunu dile getirerek Onikişubat Belediyesi'ne ve Başkan Hanefi Mahçiçek'e teşekkür etti.