Onikişubat Belediyesi'nden okula bin kitap

Onikişubat Belediyesi Meclis üyesi ve Kültür, Sanat ve Aile Komisyonu Başkanı Tuba Özdemir'in, Kale Mahallesi'nde bulunan Şehit Fatih Saylak İlk ve Ortaokulu'nun kütüphanesi için sosyal medyada başlatılan kitap kampanyasını bildirmesi üzerine Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü harekete geçti.

Okul kütüphanesinin durumuyla alakalı bilgiler alan Başkan Mahçiçek, verdiği talimatla Onikişubat Belediyesi yayınları başta olmak üzere binden fazla kitabın okul kütüphanesine kazandırılmasını sağladı. Toplanan kitaplar ise okulda düzenlenen törenle teslim edildi.

Kitap kampanyasına kayıtsız kalmayan Başkan Mahçiçek ise gönderdiği mesajda Türkiye'nin geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Mahçiçek, hediye ettikleri kitapların ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak nice yetenekli gençlerin yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Burhanettin Türkkahraman ise, öğrenci ve öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmasına Başkan Hanefi Mahçiçek'in selamlarını iletti.