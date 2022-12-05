Onikişubat'ta temizlik çalışması

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi mobil temizlik ekipleri, ‘Daha temiz, daha güzel bir Onikişubat' hedefiyle ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin temizlik çalışmalarının dışında ilçe genelinde başlatılan yeni temizlik anlayışıyla kış hazırlıklarını sürdürüyor. Yaptığı çalışmalarla merkez ilçede yaşamanın ayrıcalığını mahalle mahalle, sokak sokak hissettiren belediye ekipleri, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakım-onarımının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcadığı belirtildi.Belirlenen program çerçevesinde mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler Mevlana, Osmangazi, Cumhuriyet ve Yunus Emre, Vadi, Ertuğrul Gazi ve Çamlık Mahallesi'nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

5 süpürge ve basınçlı zemin yıkama aracı, 1 kepçe ile 3 büyük damperli kamyon ve 1 küçük kamyondan oluşan toplam 5 mobil ekipten ve 50 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda kurumuş otlardan, bağ-bahçe hafriyatlarına, konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonundan sokakların temizlenmesine kadar detaylı bir çalışma yürütülüyor.

Düzenli olarak yapılan çalışmalarla sokaklarda toz, çöp, kalıntı gibi nedenlerle çevre kirliliği oluşmasının engellendiği ifade edildi.