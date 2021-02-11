Onikişubat'tan eğitime katkı

Onikişubat Belediyesi tarafından daha önce ilçe merkezine ve kırsala yaptırdığı 7 okulu yurtlarıyla beraber inşa etmiş ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devretmişti. Merkezde 7, kırsalda 65 adet Bilgi ve Kültür Evleriyle öğrencilere ders çalışma alanları oluştururken, Sosyal Etkinlik Merkezlerinde verdiği üniversite hazırlık kurslarıyla bu zamana kadar 7500 öğrencinin sınava hazırlanmasına yardımcı oldu. İlçesinde bulunan gençlerin eğitimle aralarında bir engel olsun istemeyen Başkan Mahçiçek, en son üniversite sınavına girecek öğrencilere jest yaptı.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut'un katıldığı programda, gençlere sınav ücretlerini Onikişubatlım Kart ile nasıl ödeyeceklerini anlatan Başkan Mahçiçek, projenin duyurusunu yaptı.

Eğitime desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Başkan Mahçiçek, “Daha önce Sosyal Etkinlik Merkezimizde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin kitaplarını, soru bankalarını ücretsiz olarak kendilerine verdik. Pandemi dolayısıyla kurslarımızdaki öğrencilerimiz derslerinden geri kalmasın diye Onikişubat TV kanalımızdan tüm derslerin interaktif videolarını öğrencilerimize ulaştırarak derslerini takip etmelerini sağladık. Geçtiğimiz ay Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği Vali Hilmi Tolun Ortaokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, uzaktan eğitime rahatça katılabilmeleri ve derslerinden geri kalmamaları için 400 tablet hediye ettik. Her ay belirlediğimiz kitap ile evde kalan öğrencilerimize ayın kitabını belirliyor ve okutuyoruz. Okumaya teşvik amacıyla da hediye çekilişleri yapıyor, kitap hediye ediyoruz. Şimdi ise 12. sınıf öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi 500 öğrencimizin ilk basamak üniversite giriş sınav ücretlerini Onikişubatlım kartımıza yüklüyoruz” dedi.

Onikişubatlım Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerine periyodik olarak gıda dağıtan Onikişubat Belediyesi, kartlara yüklediği miktar ile öğrencilerin Ziraat Bankalarından üniversite sınav ücretlerini yatırabilmelerine imkan sağlıyor.

İlk sınavı geçen öğrencilerin 2. sınav ücretini de karşılayacak olan Başkan Mahçiçek, şimdiden öğrencilere başarılar diledi.