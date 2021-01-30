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Operasyonda yakalanan hırsızlar tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 3 ayrı evden ve işyerinden hırsızlık olayının failleri oldukları gerekçesi ile 4 şüpheliyi düzenlenen operasyon sonucu suçüstü yakalamıştı. Gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir işyerinden hırsızlık, Yunus Emre Mahallesi ile Battalgazi Mahallesi'ndeki 2 ayrı ikametten hırsızlık olayı ile bağlantılı oldukları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.D, savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise, hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden A.K, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken E.Ü. ve E.Ş. isimli şüpheliler ise tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


İşyeri ve ikametlerden çalınan ziynet eşyaları, tablet bilgisayar, televizyon, tespih ve kalorifer petekleri de sahiplerine teslim edildi.

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