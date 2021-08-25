Orman yangını kadınları korkuttu

Kahramanmaraş'ta köy yerleşkesi civarında çıkan orman yangını kadınların panik yaşamasına neden oldu.

Yangın, Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi Seyrantepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA ekipleri müdahale etti. Seyrantepe köyü sakinlerinin bağ ve bahçelerinin de etkilendiği yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, ağlayarak yardım istedi. Ekipler yangının yerleşim birimine sıçramaması için adeta zamanla yarışırken, yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangında 30 dekar ormanlık alan ve köylülere ait 15 dekar meyve bahçesi zarar gördü.