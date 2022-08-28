İhlas Haber Ajansı

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Orman yangınına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


Yangın, Onikişubat'ın Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çıktı.


Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine, 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik personel sevk edildi. Yangına havadan ise 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahaleye ediliyor.


Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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