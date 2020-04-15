Orman yangınını itfaiye ve vatandaşlar söndürdü

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ormanlık alandan yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye araçları yangın yerine giremezken, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri kopardıkları çalılarla yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Dumanı görür görmez komşularla birlikte yangını söndürmeye geldiğini söyleyen Bekir Kılıç, “Malum korona virüs önlemleri kapsamında evde kalıyorduk ve evde kalmanın avantajını kullanarak yangın yerine gelerek komşularla birlikte müdahale ettik” diye konuştu.