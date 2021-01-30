Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta

Orta Çağ'da yapıldığı tahmin edilen Kahramanmaraş'taki Mencik Kalesi, geçmişten günümüze hala ayakta.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Suluyayla Mahallesi'nde bulunan Mencik Kalesi'nin görkemi bölgeye gezmeye gelenleri büyülemeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın en önemli yayla turizm merkezlerinde biri olan Başkonuş Yaylasına 3 km uzaklıkta bulunan tarihi kale biran önce atıl durumdan kurtarılarak bölge turizmine kazandırılması bekleniyor.

Orta Çağ döneminden kaldığı tahmin edilen kale, yüksek bir kaya üzerine oturtulmuş durumda. Minik gözetleme odaları ve infaz çukurları olan kale iç yapısıyla dikkat çekerken, son yıllarda kaderine terk edilmiş durumda. Yöre halkından 50 yaşındaki Mehmet Özdemir, kale ve çevresinde her hangi bir çalışma olmadığını ifade ederken, bakımsızlıktan dolayı kalenin zamanla yıprandığını söyledi.

Özdemir, “İçi ve dışı şuan için bakımsız ancak sit alanı içinde ilan edilmişti. Ama kaderine terk edilmiş durumda. Kalenin ilginç yapısı var ve kapısı kıbleye bakıyor. Meraklıları gelip geziyor” diye konuştu.