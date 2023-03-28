Osmanlı mirası meyan şerbeti, halen Ramazan sofralarının gözdesi

Osmanlı döneminden günümüze değerini koruyan şerbet, Kahramanmaraş'ta yoğun bir şekilde tüketiliyor. Kentin depremde ağır yara almasına rağmen hemen hemen her sokakta bu şerbetten bulup satın almak mümkün.

Meyan; susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi gelmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla tercih ediliyor. Şerbet bu özellikleriyle de Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İki büyük depremin ardından günler sonra hayatın kısmen normale döndüğü şehirde el arabasıyla meyan şerbeti satan Levent Cambaz, dededen miras mesleği yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden 26 yaşındaki Cambaz, "Türkiye'mize çok geçmiş olsun diliyorum. Birlik olma zamanıdır. Hayatı normalleştirme zamanıdır. Ramazan ayı geldi. Biz de işlerimize yavaş yavaş kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dede baba mesleğini yapmaya devam ediyoruz. Bu meyan şerbeti. Kolanın ana maddesi, doğal koladır" dedi.

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu belirten Cambaz, "Ramazanda ayrıyeten sırtımızda güğümde de satarız. Yaz ayının meşrubatıdır soğuk içeceğidir. Taş düşürür, böbrek çalıştırır, bağırsak temizler, idrar yollarını açar, karaciğeri güçlendirir, yağlanmayı önler, balgamı söker atar. Biz buna Osmanlı şerbeti de deriz. Kökenimiz Osmanlıdan geliyor. Dede baba mesleğidir. Yıllardır da bunu yapıyoruz. Fiyatları değişiyor, ramazana özel 10 bardak meyan şerbetinin poşeti 20 liradan satıyoruz, litresi ise 10 TL" diye konuştu.