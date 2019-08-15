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Ot yangını evi yaktı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla tek katlı evde yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla tek katlı evde yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçpınar Mahallesinde Ömer Kuş ile eşi Selver Kuş, halası Sevim Kuş ve 3 çocuğunun


birlikte yaşadığı tek katlı evde öğle saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları hemen eve koştu. Yangın esnasında evde bulunan ve bakıma muhtaç olan Sevim Kuş, komşuları tarafından kurtarıldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırsal alanda bulunan evi kısa sürede kontrol atına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, ev kullanılamaz hale geldi.

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